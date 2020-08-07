شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 35 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 35 ألف طالبا وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثانى متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة سوف تبدأ السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى فى هذه الكليات: