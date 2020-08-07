بالأسماء.. استخراج 8 جثث من أسفل أنقاض منزل الصاوى المنهارة بالمحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الرجبى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل مكون من 5 طوابق، عصر أمس الخميس، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من استخراج 8 جثث من أسفل الأنقاض، والتى استمرت حتى فجر اليوم.
والضحايا هم: منى عبدالنبى وندى السيد عبدالفتاح 21سنة طالبة جامعية، وأميرة السيد عبدالفتاح 19سنة، ومنة السيد عبدالفتاح 14سنة، ومروة ابو العنين وطفليها إياد إبراهيم ومحمد إبراهيم، وعبده عبدالفتاح الصاوي وثلاثه مصابين
على الجانب الآخر، صرح محمود الحاكم رئيس نيابة أول المحلة بدفن الجثث الثمانية، بعد قيام فريق النيابة بمعاينة الجثث داخل مشرحة المستشفى العام بالمحلة.
كان فريق النيابة العامة، برئاسة محمود الحاكم رئيس النيابة ومحمد حمدى مدير النيابة، وعلى إيهاب وأحمد حمزة وكيلا النيابة ومحمد الخطيب سكرتير النيابة، قد انتقل لموقع انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الرجبى، لإجراء المعاينة التصويرية للحادث.
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