شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. استخراج 8 جثث من أسفل أنقاض منزل الصاوى المنهارة بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الرجبى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل مكون من 5 طوابق، عصر أمس الخميس، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من استخراج 8 جثث من أسفل الأنقاض، والتى استمرت حتى فجر اليوم.

والضحايا هم: منى عبدالنبى وندى السيد عبدالفتاح 21سنة طالبة جامعية، وأميرة السيد عبدالفتاح 19سنة، ومنة السيد عبدالفتاح 14سنة، ومروة ابو العنين وطفليها إياد إبراهيم ومحمد إبراهيم، وعبده عبدالفتاح الصاوي وثلاثه مصابين