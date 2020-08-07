شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بشرى سارة للمتعافين من كورونا.. تحركوا بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشارون العلميون للحكومة البريطانية إنه لا يجب على المتعافين من فيروس كورونا أن يعزلوا أنفسهم إذا ظهرت عليهم أعراض للمرض، لأنه من غير المحتمل أن يكونوا معديين، وأشارت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية "SAGE" إلى أدلة كبار علماء الفيروسات تظهر أن مرضى كوفيد 19 لا يمكن أن تحدث لهم إعادة العدوى فى غضون بضعة أشهر.

وفى هذا الفيديو نتعرف على تفاصيل احتمالية عدم إصابة المتعافين من فيروس كورونا..

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