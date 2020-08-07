شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: رصد 58 مركز يبيع لقاحات بيطرية منتهية الصلاحية فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناء على اخر تقرير لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات تم التعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة فى 11 محافظة وهى (بنى سويف، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، المنيا) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 93 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات فى المحافظات وتم رصد 58 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأوضح محمود، أنه تم إصدار 17 قرار إدارى لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص بعدد 38 منشأة بيطرية بمحافظات: بنى سويف – الإسماعيلية – الشرقية – القليوبية – قنا – دمياط – كفر الشيخ – سوهاج – الفيوم - المنيا، تم عمل 7 محاضر (جنح) لبعض المخالفات الأخرى مثل الأدوية منتهية الصالحية بمحافظات بنى سويف – الشرقية – القليوبية – الفيوم – المنيا.

فيما قام جهاز شرطة البيئة والمسطحات المائية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الحيوانى ومع إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ بالتفتيش على مخزن خاص بإضافات الاعلاف بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ ووجدت ادوية بيطرية بعدد(2199 عبوة) ووجدت إضافات اعلاف بعدد (4 طن و 798 كجم) ما بين منتهية الصلاحية ومحظورة الاستخدام ، تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (8) مركز بيطرى مخالف بمحافظات: بنى سويف – الإسماعيلية – الدقهلية.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة ، وهناك حملات مكثفة على جميع مراكز وبيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية.