شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تعلن خطوات التسجيل فى اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أنه سيكون هناك فترتين للامتحانات. الأولى صباحية من الساعه 10:30 صباحًا وحتى 1 مساءً والفترة المسائية تبدأ من 2 مساءً حتي الساعة 4.30 مساءً و تقررلمدة الامتحان ساعتين ونصف شاملة سؤال في الرسم 60 درجة وسؤال في التصميم 40 درجة، ويشترط لنجاح الطالب تحقيق نسبة 60% لاجتياز امتحان القدرات، مع ضرورة إحضار الطالب لأدواته الخاصة به، وعقب قيام الطالب برفع بياناته والدفع الإلكتروني يتاح له كود يتمكن من خلاله الحصول على فيديوهات مسجلة ومصورة مجانية لشرح كيفية أداء الاختبار وأهم المصطلحات المطلوبة لتأهيل الطالب للاختبار.

ويقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الحكومي الإلكتروني على شبكة الانترنت حيث يتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها من خلال الرابط التالي :

http://tansik.egypt.gov.eg

وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع ثم مرحلة السداد الإلكتروني او رسوم الاختبار ثم مرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (باليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال رابط جامعة حلوان التالي :

http://app2.helwan.edu.eg//kodrat

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ويتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند آداء الاختبار وهي:

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، عدد 2 صورة شخصية.

ويشتمل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية للعام الدراسي 2020 /2021

اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف.

ويتعين على الطالب إحضار الأدوات التالية أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، الوان خشبية، أدوات هندسية.



