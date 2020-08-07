شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة السيدة العذراء فى المعادى تستقبل نائب ىطريرك الكاثوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية كنيسة العذراء سيدة المعادى للأقباط الكاثوليك بالمعادى فى زيارة رعوية وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الايبارشية البطريركية.

تخللت الزيارة الرعوية، ترأس الأنبا باخوم لاثنين من القداس الإلهى للعائلات وللشباب بمشاركة الاب بولس بباوى راعى الكنيسة و بحضور الاب بيشوى رسمى مدير الكلية الإكلريكية والاب بيشوى فوزى الوكيل الرعوى وعدد من الشمامسة الاكلريكيين أيضا عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم و ذلك حسب الاجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.

واختتم القداس الإلهى بالبركة الرسولية الختامية من نيافته إلى الشعب مع طلب الصلاة لأجله.

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يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية السينودس الدائم للكنيسة القبطية عقدت بدار القديس إسطفانوس بالمعادى، لمناقشة عددا الموضوعات التي تمت إحالتها إلى السينودس الدائم لدراستها، ورفع تقارير عنها إلى سينودس الكنيسة، مشيرة فى بيان لها أنها ستلجأ للتعامل بالطرق القانونية مع كل ‏من تسول له نفسه إفساد هذه العلاقات المسكونية بين الكنائس.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان أمس الخميس، أعلن الآباء أنه من جديد يتحد غبطةُ أبينا البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وآباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية مع كل الشعب اللبناني الحبيب بكل طوائفه فى الإحساس بالأسى لما أصاب بيروت من آلام وأضرار بالغة جراء انفجار مرفأ بيروت يوم الاثنين الماضي،كما وتتحد الكنيسة القبطية مع غبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعى بطريرك الموارنة وكل الآباء المطارنة وكل الكنيسة فى لبنان، وتصلى من أجل أن يساعد الله كل الشعب اللبنانى لتجاوز هذه الأزمة.

وجدد آباء السينودس شكرهم لله على روابط المحبة الموجودة فى العلاقات المسكونية بين الكنائس فى مصر، وأكدوا أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر ككنيسة رسولية، ترتكز في إيمانها على الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، تجدد تأكيدها على احترامها الكامل ومحبتها الصادقة والعاملة تجاه كل الكنائس، وتحاول جاهدة أن تشارك في تحقيق ما يطلبه الرب فى صلاته الكهنوتية فى الإنجيل بحسب القديس يوحنا "ليكونوا واحدا كما نحن واحد" (يو 17).