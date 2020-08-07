شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 3500 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، فيينا، أسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، ورحلتين جويتين إلى ميلانو، ودبي، وأبو ظبي، و 4 رحلات استثنائية إلى أبها، بغداد، دوالا، أربيل، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، والأقصر، ورحلات الشحن الجوى.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.