شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: فرع شرق الدلتا يتلقى 250 طلب لفتح مواقع تجميع قش الأرز بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة إتخاذ الإجراءات الاستباقية والاستعدادات المبكرة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بعدد من المحافظات لهذا العام، عقدت الدكتورة شرين فكري مساعد الوزيرة والدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية بالوزارة اجتماعًا موسعًا مع السادة العاملين بالفرع الإقليمى بشرق الدلتا بالمنصورة وأعضاء اللجان المشكلة من الفرع المشاركة في منظومة هذا العام.

تم خلال الاجتماع عرض استعدادات الفرع لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة علي مختلف المحاور التي أقرتها الوزارة بمحافظة الدقهلية والتي سيبدأ العمل بها مطلع سبتمبر القادم ، وتوجيه المزارعين وشباب الخرجين بأهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وكيفية الاستثمار فيها والعمل على إنشاء مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة من قش الأرز فى العديد من المجالات بدلا من حرقه، فضلا عن إجراءات مواجهة المخالفين المصرين علي اتباع ظاهرة الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية .

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جدير بالذكر قيام الفرع بعقد اجتماعات تنسيقية منذ شهر يوليو الماضي مع كل من مديرية الزراعة ومجالس المدن والوحدات المحلية وقصور الثقافة وعقد حملات وندوات لتوعية المزارعين والشباب بإجراءات التقدم للفروع الإقليمية لوزارة البيئة بطلبات فتح مواقع لتجميع قش الأرز وتأجير المعدات الزراعية المدعمة من الوزارة لمساعدة الشباب .

كان الفرع قد تلقى 250 طلب لفتح مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الدقهلية وجارى دراسة الطلبات ومعاينة هذه المواقع وفقا للإشتراطات المنظمة لهذا الشأن، والتنسيق مع مديرية الزراعة بالدقهلية لاختيار أفضل مواقع مناسبة قريبة من المساحات المنزرعة بالأرز .