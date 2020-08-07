شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل العمالى بالكويت يحذر من جهة غير قانونية تجمع تبرعات من المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت من قيام بعض الأفراد بتشكيل كيان غير قانونى تحت مسمى" اللجنة النقابية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين".

وأهاب مكتب التمثيل العمالى بالكويت بالمواطنين عدم التعامل مع هذا الكيان بأى شكل من الأشكال، مؤكداً أن وزارة القوى العاملة المصرية والمكتب غير مسئولين عن أية تبرعات مادية أو عينية يقوم هذا الكيان بجمعها بدولة الكويت أو غيرها تحت أى مسمى.

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ومن ناحية أخرى أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 94 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 259 ألف جنيه منحاً لـ 259 عامل غير منتظم ، بخلاف 10 ألاف جنيه منحة وفاة عامل كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء تقرير بذلك عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج عدد 10 شهادات قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 130 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.