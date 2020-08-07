شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك فى المشروع الوطنى للقراءة.. ورئيس الجامعة: القراءة سر التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان عن مشاركتها في المشروع الوطني للقراءة، وهو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المصري على القراءة وجعلها ممارسة يومية لديهم، ومن بين هذه الفئات طلاب الجامعات والدراسات العليا.

وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان ، يصل مجموع المكافأت والجوائز فى المسابقة إلى 20 مليون جنيه لأبعاد المشروع الأربعة .

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إن المشاركة تتم من خلال الموقع الالكتروني للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات بشكل مجاني دون أي رسوم، مشددا على أهمية القراءة بالنسبة للطلاب، معتبرًا إياها أفضل مخزون لهم خلال مسيرتهم العملية والاجتماعية.

وتقوم فكرة المسابقة ومراحلها على ضرورة أن يقرأ كل متسابق (30) كتابًا باللغة العربية ويلخصها في الموقع الالكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في (5) مجالات معرفية، ويدخل المتسابق في منافسة مع أقرانه في عدد من التصفيات على مستوى كليته ثم جامعته ثم على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس جامعة حلوان ، أن التسجيل مفتوح على الموقع الالكتروني حتى تبدأ التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، ويُقام حفل خاص لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.

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ووفقا للموقع الرسمي للمشروع، فقد تم تخصيص الجوائز كما يلي: الفائز الأول جائزته مليون جنيه، الفائز الثاني 500 ألف جنيه ، الفائز الثالث 250 ألف جنيه، الفائز من الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميداليات وشهادات تقدير، ورحلات ثقافية مدفوعة لأفضل مكتبات العالم تميزا.

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن المنافسة الخاصة بطلبة الجامعات تحت مُسمَّـى "المدونة الماسية" هى أحد أهم أبعاد المشـــروع الأربعة، وتختص بالتنافس بيـــن جميع طلبة جامعات جمهورية مصر العربيـــة؛ إذ يواصل طلاب الجامعات قراءة (30) كتابًا وتلخيصها على الموقع الالكتروني للمشروع, ممـــا يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين على مستوى الكليات ثم الجامعات ثم الجمهورية وفقا لآليات ومعايير محـــددة، ويعد هذا البعد مكملا لمـــا تم تحقيقه في البعـــد الأول الخاص بطلاب المدارس، وضمانا لاستكمال المشــهد القرائي المصري واستدامته.

كما يختص البعد الثالث بالمعلمين، والبعد الرابع بالمنافســــــة بين المؤسســــــات المجتمعية, ومنها الجامعات لدعم أهـــداف المشـــروع الوطني للقراءة تحت مســــــمى "المؤسسة التنويرية" للحصول على المراكز الأولى الأكثر دعما لأهداف المشـــروع الوطنى للقراءة.

وقدم رئيس جامعة حلوان عدة نصائح للطلاب من أبرزها: أهمية اقتناء مكتبة شخصية داخل كل منزل فهى تساعد على تكوين شخصية متميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الوطني للقراءة أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات بفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والأزهر الشريف.