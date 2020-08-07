شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنسق مع القنصلية المصرية ببيروت لإنهاء إجراءات عودة جثامين ضحايا التفجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت بمتابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى القاهرة، وذلك بالتنسيق مع الشئون القنصلية، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى شرين عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، كشفت فيه عن أن المتوفين ضحايا الإنفجار مرفأ بيروت هم : إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، و رشدى رشدى أحمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضى اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.

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وقد قامت رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت بإبلاغ أقارب وأسر الضحايا تعازي وزير القوي العاملة محمد سعفان فى هذا المصاب الأليم، مشيرة إلي أنه من المتوقع أن يتم شحن الجثامين مساء اليوم الجمعة أو صباح غدا السبت.