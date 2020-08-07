شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «طبيب الغلابة» على الوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة» علي الوحدة الصحية، بقرية ظهر التمساح ، مسقط رأس الطبيب الراحل والذى تم دفنه بها فى مقاهر الأسرة إلى جانب والديه بناءًا على وصيته.
وقال المحافظ إلى ذلك يأتى تكريمًا لذكرى الطبيب الراحل ولتخليد ذكراه لتتذكر الأجيال أعماله وسيرته العطرة على مر العصور، مؤكدًا أن ما قام به الدكتور محمد مشالى، طيب الغلابة، ابن مركز إيتاي البارود، من العطاء والتفاني فى العمل وانكار الذات من أجل الإنسانية وعلاج الفقراء، يجعله مثالاً للإنسانية ورمزًا من رموز العطاء، ولم يبخل طبيب الغلابة خلال حياته بتقديم خدماته وخبراته للمحتاجين وغير القادرين ماديًا، فكان يتقاضی أجرًا زهیدًا مقابل علاج المرضي، وأحيانا كان يقوم بالكشف بالمجان، وأحيانًا يعطى المرضى غير القادرين العلاج بالمجان، ليعطى مثالًا خالدًا على سمو مهنة الطب.
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