شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشيعون جثامين 8 أفراد لقوا مصرعهم بحادث انهيار عقار المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى مدينة المحلة الكبرى صباح اليوم، جثامين ٨ أفراد من أسرتين لقوا مصرعهم في حادث انهيار عقار المحلة، أمس، إلى مثواهم الأخير.

وخيم الحزن على أنحاء المدينة العمالية التي اتشحت بالسواد.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة لمعرفة سبب انهيار العقار وعاين وفد من النيابة مكان الحادث واستدعت ٤ عمال حفر، بينهم مقاول، لسؤالهم عن أسباب انهيار العقار وتصدع ٤ أخرى، ومصرع 8 أشخاص، خاصة أنهم كانوا يحفرون بجوار المنزل المنهار وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة الكبرى وتولت النيابة التحقيق معهم، كما استدعت النيابة عددًا من شهود العيان وأصحاب المنازل المجاورة للتعرف على الجثامين.

وباشر فريق من أعضاء النيابة معاينة موقع الحادث ومتابعة مرحلة نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة واتخاذ إجراءات إنهاء تصاريح الدفن لكل الضحايا ومباشرة علاج المصابين.

وقرر الدكتور طارق رحمى، محافظة الغربية، الذي باشر عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، صرف تعويضات عاجلة لرب الأسرة المتوفى من ضحايا انهيار المنزل، ومساعدات مالية لكل مصاب.

كما وجه وكيل وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، والخسائر المادية، وتحركت لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم 13 أسرة، 8 رفضوا أي مساعدة و5 أسر طلبوا إعاشة.

وأمر المحافظ بصرف مبلغ 500 جنيه كإعاشة مبدئية لكل أسرة من الأسر الخمس، وتم تسكين الأسرة السادسة بمركز الخدمات المتكاملة التابع للتضامن الاجتماعي وتوفير الإعاشة اللازمة لهم.

وتمكنت قوات الحماية المدينة في استخراج ٨ جثث من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الرجبى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ونقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام.

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وكانت قوات الحماية قد تمكنت من إخراج جثامين سيدة وطفليها ومسن وسيدة، ٢٥ سنة، وأخرى ٤٥ سنة، وطالبة ١٧ عاما، من تحت أنقاض المنزل المنهار

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرفقته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدن طنطا والمحلة ورؤساء أحياء طنطا والمحلة، قد انتقلوا إلى منطقة الرجبي بالمحلة الكبرى، للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وقرر المحافظ فرض طوق أمني حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار.

كما أصدر توجيهاته لرئيس مركز المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاثة منازل مجاورة.