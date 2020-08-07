شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مبادرة «نورت بلدك» لتوفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة «نورت بلدك»، بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، وذلك للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم.

ومن أهم المعلومات عن مبادرة «نورت بلدك»:

- تأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- تهدف لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، في المهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم، ونستعد بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة.

- تتسق تلك الفرص مع إمكانيات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.

- يمكن ملء الاستمارة متاحة على الرابط التالي

https://forms.gle/nhUudYz47EFcVSMq8

- فور الدخول على الموقع سيطلب منك عددًا من المعلومات الواجب تقديمها ويتم إرسالها.

- كان قد تم توزيع الاستمارات للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته.

- كشفت وزيرة الهجرة في تصريحات لها أن في صدارة مهن المسجلين بالمبادرة العمالة الفنية الحرفية، الإدارة والتسويق، المجال التجاري والمصرفي، والهندسة والبناء والسياحة والفنادق والزراعة والصيد.

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- من أبرز محافظات الوجه القبلي سوهاج، أسيوط، المنيا، قنا، والقاهرة، والوجه البحري الدقهلية، الغربية، الشرقية، والجيزة، والوادي الجديد، وكفر الشيخ.

- سيتم إطلاق موقع إلكتروني للعائدين من الخارج يشمل البيانات الأساسية لكل شخص، وعلى رأسها سابقة أعماله وتخصصه، بالإضافة لحصر فرص العمل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها على الموقع، كذلك توفير خط ساخن لكل محافظة مخصص لتلقي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة.

- تم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر أعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتي الهجرة والصناعة بها وكذا مقترحات المحافظين في هذا الشأن.