شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 طن فسيخ وبطارخ فاسدة داخل مصنع فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث تموين بالإسكندرية، ضبط حوالى 4 طن و190 كجم من الفسيخ والرنجة والبطارخ الفاسدة بأحد المصانع ببرج العرب بالمدينة الصناعية.

وقال الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المصنع، حيث تم عمل محضر بالواقعة، والتحفظ على الكمية بالمصنع لحين صدور قرار النيابة.

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وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن تقوم الهيئة بدورها الرقابى الهام على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ،ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق و المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الامن المركزى .

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن هناك متابعة على الاغذية والمنتجات ذات الاصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من مصادرها , وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر ،وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية .

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى ، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية ، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم ، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم او تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .