شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة الأسكندرية: نظر 25 شكوى منذ بداية يوليو الماضى وحفظ 10 لعدم الجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة صيادلة الإسكندرية، إن لجنة الاستماع بالنقابة، واصلت نشاطها وذلك بالانعقاد أسبوعياً بمقر النقابة بسموحة بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن اللجنة تنعقد بالنقابة فى إطار تقريب وجهات النظر بين بعض الصيادلة الذين بينهم خلافات بالعمل ، كما تقوم بمتابعة ما يصلها من خروج عن آداب المهنة.

وقامت اللجنة بنظر أكثر من 25 شكوى منذ أول يوليو الماضي ، وأسفر ذلك عن حل أكثر من 15 شكوى عن طريق التسوية الودية بين الطرفين، وحفظ 10 شكاوى لعدم الجدية، كما تقوم النقابة بتوجيه بعض المخالفات القانونية الي إدارة التفتيش الصيدلي المعنى بها او متابعة بعضها مع الجهات الرقابية المسئولة.

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وأكدت النقابة استمرار استقبال الشكاوى والمقترحات بالتواصل مع الشئون القانونية بالنقابة:، على أرقام: 4291128 – 01200069937.

وكانت غرف عمليات نقابة صيادلة الاسكندرية، تابعت دعم أعضاء النقابة وذويهم من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تقديم الدعم إلى الآن لما يقرب من 170 استفسار بخصوص التحاليل الأولية والأشعة و الأعراض كما تم متابعة 40 حالة في العزل المنزلي على مدار 24 ساعة، إضافة إلى توجيه ما يقرب من 36 صيدلى و مساعدتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية للدخول لبعض المستشفيات ونقلهم من أماكن سكنهم للمستشفى او من احد مستشفيات الفرز للمستشفيات المخصصة للعزل في الاسكندرية.