شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 232 حالة تعد على نهر النيل والمجارى المائية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ 276,319 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015.

وأوضح التقرير أنه تم إزالة 232 حالة تعدى على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر أغسطس الجارى ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 25 إزالة ، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 98 إزالة على منافع الرى ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 109 إزالة على منافع الصرف.

وفى هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ 25 حالة إزالة خلال الأسبوع شملت 7 إزالات بمحافظة الغربية و2 إزالة بمحافظة الدقهلية و1 إزالة بمحافظة المنيا و9 إزالات بمحافظة أسيوط و6 إزالات بمحافظة أسوان ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 55135حالة تعدي

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ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بإزالة 98 مخالفة خلال الأسبوع الاول من شهر اغسطس شملت 7 إزالات بمحافظة الغرببة و4 إزالات بمحافظة الفيوم و58 إزالة بمحافظة الجيزة و5 إزالات بمحافظة الدقهلية و1إزالة بمحافظة القليوبية و15 إزالة بمحافظة دمياط و7 إزالات بمحافظة المنيا و1إزالة بمحافظة سوهاج ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى 143716 إزالة.

وفى سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت 109 إزالة موزعة على 7 محافظات ، وقد تضمنت تنفيذ 29 إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات : الغربية 3 إزالات – المنوفية 26 إزالة ، إلى جانب تنفيذ 12 إزالة بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة 12 إزالة وتنفيذ 53 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف 43 إزالة – الجيزة بعدد10 إزالات بالإضافة لتنفيذ عدد 15 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط 8 إزالات – الأقصر 7 إزالات .

وأوضحت الوزارة أنه بذلك يصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد 77468.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.