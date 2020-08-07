شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: خطة لتدريب 5 آلاف من العاملين بالمحليات فى مركز سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2020 / 2021، والتى تتضمن 123 دورة يستفيد منها نحو 3980 متدربا من كل المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوى إنه من المقرر أن تبدأ خطة التدريب اعتباراً من 22 / 8 /2020 وحتى 30 / 6 /2021، بإجمالى 40 أسبوع تدريب، مضيفاً أن الخطة التدريبية تتضمن إجراء 16 اختباراً لتحدى المستوى فى 8 دورات بإجمالى 1064 متدرب ليصل إجمالى المستفيدين من الدورات والاختبارات 5044 متدربا.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى اهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة واطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم خلال الخطة التدريبية الجديدة استحداث دورات جديدة بإجمالى 44 دورة تدريبية، لافتاً إلى أنه نظراً للظروف الحالية والاجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فقد تم خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقه ووضع خطة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية.

وأضاف شعراوى أن خطة التعايشة تتضمن تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب، وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعى قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة فى نقل المتدريب من وإلى مركز سقارة للتدريب.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع يومياً، وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة أن تشمل الترشيحات فى البرامج التدريبية العاملين فى دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية، لافتاً إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لكافة المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محاور التدريب فى الخطة الجديدة تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى والإعلام والتواصل المجتمعى والمراكز التكولوجية ومراكز خدمات المواطنين وإعداد مدربين tot وإعداد قادة المستقبل ومديرى المشروعات والإدارة المالية واللغة الإنجليزية وتنمية الموارد البشرية.

وأضاف شعراوى أن الخطة التدريبية سوف تستهدف عدد من الإدارات المهمة وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة .

ووجه وزير التنمية المحلية سكرتيري عموم المحافظات بالاشراف المباشر علي عمليات ترشيح المتدربين ومتابعه تطور اداؤهم بعد التدريب وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

كما وجه شعراوي بتلقي ترشيحات الراغبين في التدريب او خوض اختبارات تحديد المستوي ورقيا واونلاين لاتاحة الفرصة لأكبر عدد في طلب الترشح للتدريب.