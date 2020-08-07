شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات الخليج 365.. نقل صلاة الجمعة من الأزهر وارتفاع بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، اليوم الجمعة، موجزًا للخدمات من إعداد إسراء عبد القادر وتقديم حور محمد، واستعرض الموجز أهم وأبرز أخبار الخدمات على مدار اليوم.

وجاء فى بداية الموجز خبرًا عن نقل التليفزيون المصرى، اليوم صلاة الجمعة من جامع الأزهر الشريف، حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "مصر فى القرآن والسنة "، وذلك بدون مصلين، وتعد خطبة الجمعة اليوم هى الثالثة التى يتم نقلها على الهواء مباشرة من جامع الأزهر الشريف، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.



حور محمد

كما تضمن موجز الخدمات تحديد وزارة الإسكان، 20 أغسطس الجارى، آخر موعد للتقديم وسداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك بنظام التمويل العقارى.

وأكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الوحدات السكنية المطروحة مساحتها تتـراوح بين مائة ومائة وخمسين متر متر كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

وتابع الموجز من الأخبار ما أكدته وزارة الطيران المدنى، عن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبى، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية، يسرى على الأجانب فقط.



حور محمد

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يطبق اعتباراً من 15 أغسطس الجارى، ويستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.

Advertisements

واستعرض الموجز ما أعلنته الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير 38 رحلة دولية، اليوم الجمعة، لعدة وجهات بالخارج، وذلك بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي إلي عدة دول ،كما تسير الشركة ٤ رحلات استثنائية أخرى، تنقل خلالها حوالى 3500 راكب.

كما تضمنت الأخبار التي استعرضها الموجز ارتفاع أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بعد أن سجل ارتفاعا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية لدى محلات الصاغة،وسجل عيار 21 سجل 922 جنيها للجرام، وعيار 18 790 جنيها للجرام.

أما عن الدولار الأمريكي فسجل في التعاملات الرسمية للبنوك اليوم الجمعة ما بين 15.93 جنيه للشراء، 16.03 للبيع.



الزميلة حور محمد

واختتم موجز الخدمات أخباره بأخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع بدرجات الحرارة حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة ، وأمطار خفيفة تكون غزيرة أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة فالعظمى 37 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، أما عن وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.