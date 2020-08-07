الولايات المتحدة تعرب عن دعمها لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميا وبما يتماشى مع القانون الدولي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر أمس الخميس.

وذكرت صحيفة (ذا كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني أن المسؤول الامريكي - الذي لم يكشف عن هويته - أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين المتوسطيين.



ووقع الاتفاق في القاهرة من جانب وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس ويسعى الاتفاق لحماية وصول البلدين إلى احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وأعلن شكري أمس التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وأن الأمر لم يكن مفاجأة بل جاء بعد العديد من المشاورات بين البلدين في هذا الصدد خلال السنوات الماضية.