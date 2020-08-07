شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون فى بيروت.. زيارة تضامن تثير الجدل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتزيد من جراح الانقسامات بين الشعب اللبنانى، وبالتزامن مع تفقد ماكرون لضواحى بيروت المنكوبة، تعالت دعوات على السوشيال ميديا تدعو للحنين لأيام الانتداب الفرنسى على لبنان، وتطالب بإعادته.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل زيارة رئيس فرنسا إلى بيروت، والدعوات التى وصفت بالخنجر فى قلب بيروت النازف.

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