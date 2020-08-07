الري: إزالة 276 ألف مخالفة على النيل والمجاري المائية منذ بدء الحملة القومية في 2015

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (276,319) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (232) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، الجمعة، إن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ خلال الأسبوع المنقضي إزالة 25 حالة تعدى، فيما قام قطاع الري بتنفيذ إزالة 98 حالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 109 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ إزالة ( 25) حالة ؛ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (55135)حالة تعدي

Advertisements

ومن جانبه أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٩٨) مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر اغسطس؛ ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري (١٤٣٧١٦) إزالة.

وفي سياق متصل لفت المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلي أن الهيئة نفذت خلال هذا الاسبوع من شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت ( 109 ) إزالة موزعة على ( 7 ) محافظات؛ ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد 77468 حالة .

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية وبالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.