محمد اسماعيل - القاهرة - أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أول قافلة (80 طن) من قوافل لحوم مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه الوزارة للعام السادس على التوالي.
وأكد الوزير، أن اليوم الجمعة، يشهد توزيع 2 طن بكل من محافظة (المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسماعيلية).. ويوم السبت الموافق 8 أغسطس توزيع 2 طن بكل محافظة من محافظات (الفيوم، وبني سويف، والدقهلية، ودمياط، والقاهرة).
وأوضح أنه سيتم يوم الأحد الموافق 9 أغسطس توزيع 4 أطنان بكل محافظة من محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان).. كما سيتم يوم الاثنين توزيع 2 طن بكل محافظة من محافظات (البحر الأحمر، والسويس، وبورسعيد).. كما سيتم في نفس التوقيت توزيع 4 أطنان في محافظة الأقصر.
ونوه إلى أن الوزارة ستقوم يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس بتوزيع 2 طن بكل محافظة من محافظات (مطروح، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية.. وسيتم يوم الأربعاء توزيع 4 أطنان في شمال سيناء.. و4 أطنان في محافظة المنيا، وتوزيع 2 طن بالإسماعيلية و2 طن بمحافظة الغربية، لافتا إلى أنه سيتم وضع جدول أسبوعي والإعلان عنه في حينه للتوزيع على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق قافلة لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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