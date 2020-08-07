شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة (درجات الحرارة ونسب الرطوبة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس ال٣ أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الجمعة والسبت ثم تعاود الانخفاض الأحد، مع معدل مرتفع للرطوبة في الأيام الثلاث .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحياناً ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 82 – 35 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 41 – 18 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «37– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «41- 27»، الأقصر «42– 27»، أسوان «42 – 29» .

أما غداً السبتفيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين غزيرة ورعدية أحياناً .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد مثيرة للأتربة، نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «37 – 26»، الوجه البحرى «37 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «41- 30»، شمال الصعيد «42 – 25»، جنوب الصعيد «44 – 31» درجة مئوية.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «80 – 35»، الوجه البحرى «85 – 30»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «86– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «67- 30»، شمال الصعيد «65 – 25»، جنوب الصعيد «40 – 18» .

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أما بعد غدً الأحد فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة مثيرة للرمال والاتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 25»، الوجه البحرى «35 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 30»، شمال الصعيد «39 – 26»، جنوب الصعيد «44 – 32» درجة مئوية.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «80 – 35»، الوجه البحرى «85 – 30»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «86– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «67- 30»، شمال الصعيد «65 – 25»، جنوب الصعيد «40 – 18» .