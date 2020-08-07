شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 14 محضرا ضد عدد من المخابز في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح خالد العرفى رءيس مدينة الباجورعن قيام تموين الباجور بعمل حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية وتفقد الحالة التموينية. وقد أسفرت الحملة على تحرير عدد 6 محاضر تموينية عبارة عن نقص وزن وعدد 3 محاضر غير مطابقة للمواصفات وعدد 1 محضر عدم وجود سجل زيارات وعدد2 عدم إعلان وعدد 2محضر نظافة. كما تم ضبط عدد 3 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص لإنتاج خبز بلدى مدعم غير مخصص بتداوله بالأسواق وذلك لغرض البيع في السوق السوداء بقرية جروان وتم تحرير محضر بالواقعة جنحة برقم 1560 جنح أمن دولة طوارئ مركز الباجور. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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