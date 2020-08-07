شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الزراعة: إزالة 18حالة تعدي على الأرض الزراعية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف الجمل ـ وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه خلال 3 أيام تم رصد عدد ( 18 ) حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ( 9 سهم، 8 قيراط ) وتم إزالتهم بنسبة 100%.

وشدد الجمل مجددا على إدارة حماية الأراضي برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حاله ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.