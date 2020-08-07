شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الزراعة: إزالة 18حالة تعدي على الأرض الزراعية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المهندس أشرف الجمل ـ وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه خلال 3 أيام تم رصد عدد ( 18 ) حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ( 9 سهم، 8 قيراط ) وتم إزالتهم بنسبة 100%.
وشدد الجمل مجددا على إدارة حماية الأراضي برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حاله ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الزراعة: إزالة 18حالة تعدي على الأرض الزراعية بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.