شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنسيق الثانوية العامة 2020 إليك خطوات التقدم في تنسيق الجامعات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠ إليك خطوات التقدم في تنسيق الجامعات ٢٠٢٠ يقدم طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٠ عبر رابط تنسيق الجامعات ٢٠٢٠ التالي بالضغط عليهhttps://tansik.egypt.gov.eg/application/

الدخول عبر رابط تنسيق الجامعات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح.

تحديد رغباتك من الكليات والمعاهد المراد الالتحاق بها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات يتم إعلان نتائج التنسيق.

وباستخدام رقم الجلوس والرقم السري يمكنك معرفة نتيجة التنسيق والكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح وبها اسم كليتك. وبالنظر إلى مؤشرات تنسيق الجامعات ٢٠٢٠ نلاحظ وجود ارتفاع في شرائح المجاميع العليا التي تبدأ من 95% إلى 100%، حيث وصلت نسبة الارتفاع في هذه الشرائح العام الماضي إلى 17.27% مقابل 18% للعام الحالي، كما بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة ٢٠٢٠ لـ81.5%. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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