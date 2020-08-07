شكرا لقرائتكم خبر عن "TOP VIP" أفخم عربات سكة حديد فى مصر "صناعة محلية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل عربات فاخرة باسم TOP VIP ضمن القطارات المكيفة العاملة بنظام الـ VIP على خطوط الصعيد، هذه العربات صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى تم تسليمها للهيئة خلال عامي 2016 و2017.

هذه العربات المعروفة باسم TOP VIP تم تصنيعها في مصر بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية بنسبة مكون محلى تعدت الـ 40%، وتعتبر افخم العربات الموجودة ضمن اسطول القطارات المصرى حتى الآن.. لا يعلم عنها الكثير تفاصيل كثيرة بسبب عدم تسويقها بشكل جيد من قبل الهيئة خلال السنوات الماضية.

العربات الأفخم بالسكة الحديد المصرية قامت الهيئة بسحبها من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابعة لها نتيجة ضعف إشغال هذه العربات أثناء رحلاتها ضمن قطارات النوم وتراجع إيراداتها لدرجة وصلت إلى إيقاف تشغيلها فترات مؤقتا حتى قررت السكة الحديد تشغيليها وإدارتها بمعرفتها مباشرة بدلا من الشركة التابعة لها.

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العربات الفاخرة التى تمكلها الهيئة تبلغ 5 عربات وتعمل حاليا ضمن تركيب قطارات أرقام 2006 و2007 و2014 و2015 خلال رحلاتها اليومية والعاملة بنظام الـ VIP، حيث يتم توزيع عربة على كل قطار.

أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات 300 جنيه للمقعد الواحد، ويتم صرف هذه التذاكر شخصية مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومى، على أن يتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا يتم تحصيل منه قيمة التذكرة وغرامة المخالف بهذه العربات والمقدرة بـ 100 جنيها، كما يتم صرف تذاكر هذه العربات كوامل فقط وبأسعار موحدة تمثل تكلفة الرحلة بها من القاهرة إلى أسوان أو العكس، وحجز مقاعد هذه العربات لا تشمل أى نوع من الدعم أو التخفيضات.







