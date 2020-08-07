شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 82% والعظمى 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة تكون غزيرة أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

وشهد أمس الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية ، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة ، فيما وصلت معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .