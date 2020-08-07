الليل والنهار يتساويان.. كل ما تريد معرفته عن الاعتدال الخريفى × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 42 على انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف، حيث يحدث الاعتدال الخريفى 23 من شهر سبتمبر المقبل، إيذانا بانتهاء فصل الصيف، بداية فصل الخريف الذى يتميز بهبوط ملحوظ فى درجات الحرارة وينشر ”الخليج 365” لقرائه كافة التفاصيل الخاصة بفصل الخريف وتفسير الاعتدال الخريفى والظواهر الفلكية المرتبطة بيوم الاعتدال الخريفى، كما يلى: 1 بداية الاعتدال الخريفى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية 23 سبتمبر 2- هذا اليوم هو أول أيام فصل الخريف فلكيا فى كامل النصف الشمالى للكرة الأرضية 3- الشمس تكون واقعة مباشرة على خط استواء الأرض قادمة ظاهريا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب 4- يرجع السبب فى حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس 5- يوم الاعتدال تشرق الشمس من نقطة الشرق الأصلية وتغرب فى نقطة الغرب الأصلية Advertisements 6- يكون طول الليل النهار "تقريبا" متساويا بطول 12 ساعة 7- بعد الاعتدال الخريفى تستمر الشمس والطيور المهاجرة فى الانتقال نحو الجنوب 8- يبدأ البحر القطبى الشمالى فى التجمد فى حين يبدأ الجليد فى القطب الجنوبى فى الذوبان وتبدأ عجلة الفصول فى التغير 9- فصل الخريف سوف يستمر 93 يوما و15 ساعة 10- موعد الانقلاب الشتوى سيكون فى 22 ديسمبر المقبل

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