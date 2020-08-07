شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يتابع مصابي انهيار منزل الرجبيه بالمحله الكبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربيه ، عن وفاة 4 أفراد وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل مكون من 5 طوابق بحي الرجبيه بالمحله الكبري وجاري البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض انتقل الدكتور عبد الناصر يرافقه الدكتوره هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتوره عبير مدير الإدارة الصحيه والدكتور جمال شادي إلى مستشفي المحله العام لمتابعه حاله المصابين في انهيار المنزل ووجه وكيل الوزارة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بسيارت الاسعاف لنقل المصابين على الفور وتوفير المستلزمات الكافيه وتواجد الاطقم الطبيه على مدار الساعه من جميع التخصصات واستعداد غرف العمليات والتأكد من توافر جميع فصائل الدم كما أمر بتشكيل فريقي من مفتشي الصحة على مدار الساعه لاستخراج شهادة الوفاة فور قرار النيابة، وتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المتوفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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