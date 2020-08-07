استخراج 3 جثث جديدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار فى المحلة ليرتفع الضحايا إلى 7

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استخراج ٣ جثث جديدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار فى المحلة ليرتفع عدد الضحايا إلى ٧



تمكنت قوات الحماية المدينة فى استخراج ٣ جثث جديدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الرجبى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ونقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى ٧



وكانت قوات الحماية قد تمكنت منذ قليل من اخراج جثامين سيده وطفليها ومسن وسيده ٢٥ سنة وأخرى ٤٥ سنة وطالبة ١٧ عاما من تحت أنقاض المنزل المنهار بالمحلة ليبلغ عدد الضحايا ٧حتى الآن

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من استخراج ٧ جثث وإنقاذ ٣ من أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق المنهار بمنطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى وهم لأم تدعى مرورة عوض أبوالعنين، وطفليها المتوفيين أيضا وهما محمد وإياد ورجل مسن وسيديتن ٢٥ عام واخرى ٤٥عام وطالبة١٧ عام

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرفقته اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدن طنطا والمحلة ورؤساء أحياء طنطا والمحلة، قد انتقلوا الي منطقة الرجبي بالمحلة الكبري، للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وقرر المحافظ، فرض طوق امني حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار.

كما أصدر توجيهاته لرئيس مركز المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبد الناصر حميدة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بعدد من سيارت الإسعاف محل الواقعة لنقل الضحايا للمستشفى، كما وجه أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بفتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الأسر المتضررة وكلف ، أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة تشكيل لجنة لصرف مساعدات وتعويضات إلي أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار المنزل.

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