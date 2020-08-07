شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: استخراج 8 جثث حتى الآن من تحت أنقاض منزل المحلة المنهار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالغربية منذ قليل، انتشال 4 جثث جديدة من ضحايا حادث انهيار منزل منطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى المنهار، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 8 من قاطنى المنزل المنهار.
وأشارت المديرية، إلى أن الجثث الجديدة المستخرجة من تحت الانقاض لكلامن سيدة 45 عاما، وابنتيها 21 عاما و17 عاما، ومنى السيد عبدالفتاح 13 عاما.
جدير بالذكر، أن هناك 3 مصابين من ضحايا انهيار المنزل يتلقون الإسعافات والعلاج بمستشفى المحلة الكبرى العام تحت إشراف الدكتور جمال شادى مدير المستشفى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الغربية: استخراج 8 جثث حتى الآن من تحت أنقاض منزل المحلة المنهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.