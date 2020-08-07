شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: استخراج 8 جثث حتى الآن من تحت أنقاض منزل المحلة المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالغربية منذ قليل، انتشال 4 جثث جديدة من ضحايا حادث انهيار منزل منطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى المنهار، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 8 من قاطنى المنزل المنهار.

وأشارت المديرية، إلى أن الجثث الجديدة المستخرجة من تحت الانقاض لكلامن سيدة 45 عاما، وابنتيها 21 عاما و17 عاما، ومنى السيد عبدالفتاح 13 عاما.

جدير بالذكر، أن هناك 3 مصابين من ضحايا انهيار المنزل يتلقون الإسعافات والعلاج بمستشفى المحلة الكبرى العام تحت إشراف الدكتور جمال شادى مدير المستشفى.