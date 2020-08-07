شكرا لقرائتكم خبر عن «مودرنا» الأمريكية تحدد سعر لقاح «كورونا» بـ37 دولارًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة تعافى 1613 مصابًا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 47182 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 123 إصابة جديدة ووفاة 18 حالة جديدة، لافتًا إلى أن إجمالى عدد المصابين الذى تم تسجيله فى مصر ارتفع إلى 94875 حالة، من ضمنهم 47182 حالة تعافٍ، و4930 حالة وفاة.

وفى المحافظات أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أمس، تسجيل مركز العدوة، صفر حالات إصابة وعزل منزلي، وانخفاض معدل الإصابة لـ2-5 حالات بكل مستشفي عزل، وهو ما دفع إدارة المستشفيات لعودة نشاطها السابق فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وقال الدكتور عصمت نجيب، مدير الإدارة الصحية فى العدوة، إن 244 حاله إصابة تعافت.

وفى القليوبية سجلت مستشفى بنها التعليمي «صفر إصابة» موضحة فى بيان، على صفحتها بموثع «فيس بوك» إن إجمالى عدد المتعافين الذين خرجوا منهامنذ 3 يونيو الماضي، 320 حالة، لافتةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال المرضي العاديين.

وعالميًا، تتسابق دول كثيرة والعشرات من شركات الأدوية الدولية لإنتاج لقاح آمن وفعال لجائحة كورونا، التى تجاوز عدد المصابين بها 19 مليون حالة، بينهم أكثر من 712 ألف حالة وفاة، بينما تعافى حوالى 12 مليونًا

و120 ألف شخص.

وأعلنت شركة «مودرنا» الأمريكية للصناعات الدوائية أنه تم تسعير جرعة لقاحها التجريبى لكورونا من 32 لـ37 دولارًا، للتعاقدات الأصغر حجمًا، وهو أعلى من السعر الذى حددته الصفقة الأمريكية للقاح المرشح لشركة «فايزر»، وقال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون بشركة «مودرنا» إن اللقاح قد يكون جاهزًا بنهاية العام الجارى.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذى للشركة: «سنكون مسؤولين عن السعر الأقل بكثير من قيمة اللقاح خلال فترة الوباء والسعر سيكون أقل بالتعاقدات الكبيرة».

وكانت الحكومة الأمريكية أبرمت، الشهر الماضى، اتفاقًا لشراء لقاح تجريبى تطوره شركتا «فايزر»، و«بايو.إن.تك»، لتطعيم 50 مليون شخص مقابل نحو 40 دولارًا للجرعة، وسيكلف نظام اللقاح ثنائى الجرعة لمودرنا من 64 لـ74 دولارًا.

وفى الوقت نفسه، حذف موقع »فيسبوك« منشورًا للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اعتبرته الشركة ينتهك قواعدها المناهضة لنشر معلومات مضللة عن كورونا، قال فيه ترامب إن الأطفال «محصنون تقريبًا» ضد الفيروس.

Advertisements

كما أخفى موقع تويتر تغريدة نشرتها حملة ترامب الانتخابية وشاركها الرئيس، تحتوى على المقطع، وذلك لانتهاك التغريدة قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة.

وقال متحدث باسم «تويتر»، إنه يتعين على صاحب حساب حملة ترامب حذف التغريدة قبل نشر أى تغريدة أخرى، كما قال متحدث باسم «يوتيوب» إن الشركة حذفت المقطع لنفس السبب. وعلى صعيد الإصابات، سجلت الفلبين 3561 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة، وعاودت فرض إجراءات العزل العام الصارمة فى العاصمة وأقاليم مجاورة لمدة أسبوعين للحد من زيادة أعداد الإصابات بعد تخفيف القيود فى يونيو الماضى.

كما سجلت روسيا 5267 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 871894 حالة، وهو رابع أعلى معدل فى العالم، وارتفع إجمالى الوفيات لـ14606 بعد تسجيل 116 حالة

جديدة أمس.

وبدأت ملبورن، ثانى أكبر مدينة أسترالية، إجراءات عزل شاملة لمدة 6 أسابيع.