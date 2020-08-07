شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان فضل العمري يؤكد قرب تعديل قانون التمليك وتقنين الأراضي لمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب سليمان فضل العميرى في بيان له بثه على مواقع التواصل الاجتماعى بقرب انفراج ازمه تقنين الاراضى للحائزين لها بمطروح بغرض التملك وقال على صفحته الشخصية انه مطروح الآن للنقاش أمام البرلمان وسط حالة من التوافق 7 تعديلات هامة بقانون قواعد التصرف بأملاك الدولة لحل مشكلات تقنين الأوضاع .

يؤكد النائب سليمان فضل العميرى عضو البرلمان المصرى عن مطروح انه قبل عرض التفاصيل لمشروع تعديل القانون ومنذ بداية عمله البرلمانى يحمل على عاتقه جميع الملفات وخاصة هذا الملف لإدراكه أهميته لمحافظة مطروح وجميع أهلها وسكانها في جميع النجوع والقرى والمدن وكذلك المحافظات الأخرى المماثلة في الوضع،

ويؤكد النائب أنه منذ توليه مسئولية العمل البرلماني وهو يكافح ويجاهد لحل هذه المشكلة الأزلية من خلال إصدار قوانين وقرارات،، وكذلك حرصه على عضوية لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لمدى أهميتها ودورها المحوري في خدمة المواطن وحل مشاكله الخدمية والحياتية المباشرة، خاصة وأن هذه اللجنة تقترن بالمحليات ومشاكلها، وذلك من أجل المساهمة المباشرة في حل مشكلة التقنين وغيرها من القضايا التي تهم أبناء مطروح في مختلف المناطق.

ويشير النائب سليمان فضل إلى ان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تسعى إلى حسم تعديل قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم «تقنين الأوضاع»، لحل العديد من المشكلات في هذا الملف، قبل انتهاء دورة البرلمان الحالي، حيث يوجد أمام اللجنة 4 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مقدمة من النواب.

وتتمثل أبرز التعديلات التي تضمنتها هذه المشروعات، الآتى:

1- مد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع ليتسنى لمجلس الوزراء إعطاء مهلة أخرى لضمان استمرارية تقديم الطلبات، خاصة أن المدة انتهت في 14 يونيو 2018، ولابد من تعديل القانون لمدها، ويوجد توافق داخل اللجنة على مدة فترة تقديم الطلبات، لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقديم طلبات التقنين وفى الوقت ذاته إدخال موارد مالية كبيرة للدولة.

2- النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفى بعض مناطق الجمهورية.

3- حذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون والتى تنظم تقديم طلب التصرف وتحديد رسم الفحص، حيث تتعارض مع المادة الخامسة لتحديد السعر.

4 – إضافة تعديل بأن يكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بحق الانتفاع، وجاء النص وفقا للمقترح كالتالى:

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«يكون التصرف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدد واحدة بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفى بعض مناطق الجمهورية، ولا يترتب على على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه».

5 – تناولت التعديلات إضافة مادة جديدة يتم من خلالها إمكانية تقسيط إجمالى المبالغ المحددة على أقساط شهرية لا تجاوز العشرة سنوات مقابل الانتفاع المحدد بموجب قرار من مجلس الوزراء.

6- كما تضمنت التعديلات المقترحة استبدال «خمسة جنيهات» بدلا من عشرة جنيهات بشأن سعر متر الأراضى المقام عليها البناء، وذلك في المادة الخامسة.

7 – تعديل المادة التاسعة بأن يتم استبدال نسبة «25%» بنسبة «20%»، وذلك في الفقرة الثالثة، لزيادة أيلولة النسبة المخصصة للمحافظات من أجل الوفاء بمتطلبات المواطنين الملحة .