شكرا لقرائتكم خبر عن 34 محضرا للمخالفين بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد مصيف بلطيم تشديدات أمنيه لمنع التواجد على الشواطيء، وذلك حفاظا على صحة وحياة المواطنين وعدم تعريضهم للغرق, ويحاول البعض منهم التسلل لشواطيء المصيف من خلال الكثبان الرمليه, وتمكنت نقطة شرطة المصيف بالتنسيق مع مسؤلي مجلس مدينة مصيف بلطيم من ضبطهم وتحرير 34محضر للمخالفين منهم.
وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ أنه حذر عدة مرات من التواجد بشواطيء المصيف حفاظا على صحة وحياة المواطنين, لعدم تعريضهم لأخطار الغرق, وأنه وجه بإتخاذ الإجراءات القانونيه مع المخالفين, والسماح للمقيمين وذويهم ممن لديهم شقق وفلات بالدخول ويحذر من تواجدهم على الشواطيء حفاظا على حياتهم.
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