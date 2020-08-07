شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب جديد للغلابة عماد الجرحاوي طبيب بدون أجر للفقراء و10 جنيه للأغنياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وهب علمه من أجل خدمة مرضاه لايسعى إلى الشهرة أو المال كل هدفه فى الحياه ان يساعد فى علاج الفقراء والبسطاء

منزله حوله لعباده بدون أجر لمن لايملك المال وأجر رمزى ١٠ جنيه للميسورين

يعمل بجد ليل نهار منزله مفتوح للجميع يقتتدى بالراحل محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة

أنه الدكتور عماد الجرجاوي الذي تقع عيادته بمنطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبري والذي تخرج من كلية الطب عام 1984 وعمل طبيبا للباطنة والاطفال بمتشفي المحلة العام منذ ذلك التوقيت .

دكتور عماد الجرجاوي قرر ان يكون قيمة كشفه ١٠ جنيهات وان لاتزيد عن هذه القيمة وذلك لمساعدة فقراء مدينة المحلة علي مواجهة المرض .

يرفض الجرجاوي تعيين سكرتيرة خاصة في عيادته فالمريض يقوم بدفع قيمة الكشف علي مكتب الطبيب قبل اجراء الكشف وذلك اذا كان يستطيع ان يدفع قيمة الكشف وفي حالة عدم قدرته لايدفع اي قيمة للكشف ويقوم الطبيب بمساعدته علي تحمل قيمة العلاج والمواصلات اذا كان من قرية من اجوار مدينة المحلة .

يبدأ الدكتور عماد عمله بالعيادة في التاسعة مساءا وحتي ينتهي من اخر كشف موجود بالعيادة يعيش وحيدا حيث أنه لم يتزوج حتى يتمكن من رعاية والدته التى توفت مؤخرا وكان يربط نزوله للعيادة بموعد نوم والدته التي تذهب للنوم في الثامنة مساءا كل يوم بمنزلها بمنطقة محب بمدينة المحلة .

يرفض الدكتور عماد الجرجاوي غلق عيادته في الاجازات والاعياد الرسمية ويقوم بفتح منزله في منطقة محب لاستقبال المرضي وذلك بأن يقوم المريض برن جرس المنزل ليقوم الطبيب بإستقباله والكشف عليه مقابل ستة جنيهات .

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يرفض الظهور في وسائل الاعلام مؤكدا ان رسالته هي خدمة الفقراء والمحتاجين وهو الامر الذي اعتاد عليه منذ تخرجه سنة 1984 من كلية الطب .