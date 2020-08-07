شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الأب قاتل أطفاله الثلاثة بالمنيا لمستشفى العباسية في حراسة أمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، تحويل المتهم بقتل أولاده الثلاثة إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، تحت حراسة أمنية، لتقي العلاج من الحالة النفسية التي يعاني منها.

شمل قرار النيابة العامة إيداع المتهم بقتل أولاده الثلاثة بمستشفى الأمراض النفسية، وسط حراسة أمنية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي على قواه العقلية، إذ تبين أنه يعاني من أمراض نفسية وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى المنيا، والذي تم رفعه للنيابة العامة والتي أمرت بتحويل المتهم إلى مستشفى العباسية.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح ملوي قرر حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة مركز ملوي استمعت إلى شقيق المتهم وزوجته و2 من جيرانه وباقي أولاد المتهم بنتين وولد (م.13 سنة وع 14 سنة وم16سنة )حول الواقعة.

ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال.

انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي، حيث تبين قيام سائق يدعي "محمد علي" 50 عاما، مقيم بمعصرة ملوي بالتخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة.

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وكشفت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقى علاجا بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام، وتم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثه وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة حينذاك.