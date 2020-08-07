شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج الجثه الرابعه من أسفل أنقاض المنزل المنهار فى المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ لحظات فى استخراج الجثة الرابعة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الرجبى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ونقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام

وكانت قوات الحماية قد تمكنت منذ قليل من اخراج جثامين سيده وطفليها من تحت أنقاض المنزل المنهار بالمحلة ليبلغ عدد الضحايا ٤ حتى الآن

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من استخراج ٤ جثث وإنقاذ ٣ من أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق المنهار بمنطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى ، وهم لأم تدعى مرورة عوض أبوالعنين، وطفليها المتوفيين أيضا وهما محمد وإياد ورجل مسن

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرفقته اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدن طنطا والمحلة ورؤساء أحياء طنطا والمحلة، قد انتقلوا الي منطقة الرجبي بالمحلة الكبري، للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وقرر المحافظ، فرض طوق امني حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار.

كما أصدر توجيهاته لرئيس مركز المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبد الناصر حميدة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بعدد من سيارت الإسعاف محل الواقعة لنقل الضحايا للمستشفى، كما وجه أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بفتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الأسر المتضررة وكلف ، أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة تشكيل لجنة لصرف مساعدات وتعويضات إلي أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار المنزل.