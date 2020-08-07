شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقى تظلمات الثانوية العامة الجمعة.. و600 طلب باليوم الأول في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، عن تلقى 600 طلب تظلم من طلاب الثانوية العامة من شعب العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية، خلال اليوم الأول لتقديم طلبات التظلمات المرحلة الثانوية العامة، الدور الأول لعام 2020، وذلك في مقر لجنة تلقي الطلبات بمدرسة عاشور العبد بمدينة دمنهور.
وأكد «وكيل وزارة التربية والتعليم» على استمرار تلقي طلبات التظلمات غدًا الجمعة، وحتي نهاية فترة تقديم الطلبات والتي تنتهي يوم 20 أغسطس 2020، وهي المدة المحددة من وزارة التربية والتعليم لتلقى التظلمات.
وشدد «سعد» على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال تقديم الطلبات، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في تقديم طلبات التظلم.
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