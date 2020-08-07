شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: غلق مستشفيات العزل نتيجة تراجع الإصابات ومصر بصدد تسجيل الرقم «صفر» حالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن غلق مستشفيات العزل حاليا، هي نتيجة تبعية لتراجع الإصابات في مصر.
أضافت العسال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» الذي يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر بصدد الوصول للرقم «صفر» في الأيام المقبلة، لاسيما أن أعداد الإصابات والوفيات في انخفاض مستمر حاليا.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يحدث ارتداد في أعداد الإصابات، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس والحماية من مخاطره بين المواطنين.
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الوضع في مصر
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اصابات
94,875
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تعافي
47,182
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وفيات
4,930
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