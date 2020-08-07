شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستعد لمارثون تنسيق الثانوية العامة بـ13 معملا فى 5 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح جامعة عين شمس أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتكم في ترتيب رغباتكم بمراحل التنسيق الإلكتروني المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأعرب الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة عن تقديره لثقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن قطاع التعليم والطلاب برئاسة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد خصص المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس وصالة الالعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.

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وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وحرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021م من خلال عدد 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وأكدت جامعة عين شمس، أن هذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ......الخ) التي يصدر بها بيان صحفي من معالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي .