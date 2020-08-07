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تنسيق الثانوية العامة 2020 .. ننشر الحدود الدنيا للتنسيق العام الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق موسم التنسيق للعام الجامعى 2020/2021 ، وإطلاق وزارة التعليم العالى موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة للتسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي يلزم القبول بها اجتياز اختبار القدرات، ينشر ”الخليج 365” الحدود الدنيا للعام الماضى لمجموعة الكليات العلمية.

 

ومن المقرر أن تبدأ اعمال اختبارات القدرات بالكليات يوم السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس .

وفيما يلى قائمة بالحدود الدنيا للتنسيق للعام الماضى وفقا لموقع التنسيق:- 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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