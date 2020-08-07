شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة 2020 .. ننشر الحدود الدنيا للتنسيق العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق موسم التنسيق للعام الجامعى 2020/2021 ، وإطلاق وزارة التعليم العالى موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة للتسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي يلزم القبول بها اجتياز اختبار القدرات، ينشر ”الخليج 365” الحدود الدنيا للعام الماضى لمجموعة الكليات العلمية.

ومن المقرر أن تبدأ اعمال اختبارات القدرات بالكليات يوم السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس .

وفيما يلى قائمة بالحدود الدنيا للتنسيق للعام الماضى وفقا لموقع التنسيق:-