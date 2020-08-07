شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الأوقاف الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في وظائف :"فنيين ميكانيكا – فنيين كهرباء – سائقين" بالوزارة بنظام الأجر مقابل عمل، وذلك فى العاشرة صباحا بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.

ووضعت الوزارة جدول بالأسماء عبر موقعها الالكترونى لإجراء المقابلات حيث تبدأ المجموعة الأولى بمقابلة فنيين ميكانيكا يوم الأحد الموافق المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

فيما يتم مقابلة فنيين كهرباء يوم الاثنين 10 أغسطس الجارى، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

ويوم الثلاثاء المقبل سيتم مقابلة السائقين، فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

في سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية : "مدير إدارة - مفتش مساجد - رئيس قسم" من بين العاملين بالأوقاف من أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزارة عدد من الشروط الواجب توافرها فيما يتقدم لوظيفة مدير إدارة أو مفتش دعوة، وهى:

أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

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أن يكون المتقدم شاغلاً للدرجة الثانية ويشترط في المتقدم لوظيفة مدير إدارة أن يكون شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره.

تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية.