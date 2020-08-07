شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون مطالبب حظر المزيد من الأسواق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب حظر المزيد من الأسواق العشوائية، أيد غالبية القراء مطالب حظر المزيد من الأسواق العشوائية. وأيد 91% من القراء مطالب حظر المزيد من الأسواق العشوائية، بينما عارض 9% من القراء مطالب حظر المزيد من الأسواق العشوائية. Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر %91 من القراء يؤيدون مطالبب حظر المزيد من الأسواق العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.