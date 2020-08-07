شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات الطيران السياحية من مولدوفا بعد انقطاع دام لسنوات.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب شكرى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة بمدينة الغردقة، إنه من المقرر أن تصل يوم الخميس المقبل أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة" بعد انقطاع دام لسنوات عديدة .

وأضاف إيهاب شكرى لليوم السابع، أنه من المقرر أن تقل أولى الرحلات القادمة من مولدوفا 180 راكبا كمرحلة أولى، حيث تم توقيع عقود مع الشركه الملدوفى ”Mobseb Tours“ لدعم السوق الملدوفى بمحافظه البحر الأحمر بعد غياب دام لسنوات .

وكشف مدير شركة السياحة، أنه سيتم تسيير رحلة أسبوعية بدأ من الخميس المقبل 13 أغسطس، حتى نهاية الموسم فى شهر نوفمبر 2020 وعلى متنها مائة و ثمانين راكب كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم.

وتابع أن ذلك فى إطار التطوير السياحى وفتح أسواق جديدة لدعم الحركة السياحية مع محافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر الرحلة فى تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبلة.