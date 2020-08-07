شكرا لقرائتكم خبر عن لو من العاملين فى الأوقاف.. اعرف شروط التقدم لوظيفة رئيس قسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء التقدم للراغبين فى العمل بوظائف إشرافية بدرجة رئيس قسم، من بين العاملين بالأوقاف من أنحاء الجمهورية.

الخليج 365 يوضح في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها فيما يتقدم للوظيفة:

شروط التقديم لوظيفة رئيس قسم

1. أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2. أن يكون المتقدم شاغلاً للدرجة الثانية خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

3. أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

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4. ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

5. ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره.

6. تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها.

7. أن يكون حسن السير والسلوك.

8. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن التقديم متاح عبر الموقع خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، كما فتحت الوزارة باب التقدم للراغبين فى العمل بوظائف إشرافية وهى: "مدير إدارة - مفتش مساجد" من بين العاملين بالأوقاف من أنحاء الجمهورية أيضًا.