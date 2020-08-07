شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى من المحليات.. 4 طرق لإرسال شكوتك لوزارة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى وزارة التنمية المحلية، شكاوى المواطنين في جميع المحافظات، وتبحث حلها مع مسئولي المحافظات، وتعتبر مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة أحد أهم أدوات التواصل مع المواطنين.

وتتلقى مبادرة صوتك مسموع الشكاوى المتعلقة بعدد من المحاور الأساسية من بينها: "القمامة ، والتعديات على الأراضى، والإشغالات"

"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية طرق إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة صوتك مسموع كما يلى:

1-يمكن إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية عبر رقم "الواتس أب" مبادرة صوتك مسموع وهو "01150606783".

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2-تتلقى المبادرة الشكاوى عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) .(www.facebook.com/sotakmasmwo)

3-ويوجد خط ساخن للمبادرة عبر الرقم "15330".

4-ويمكن للمواطنين إرسال شكاوى عبر البريد الإلكترونى ([email protected]

ووجه اللواء محمود شعراوى كافة المحافظات بأن تقوم فرق العمل المتصلة بالمبادرة بزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها، وشدد الوزير على أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها تعد معيار أساسى للتقييم المستمر لأداء العمل للعاملين فى الإدارة المحلية بكافة المحافظات للدفع بالعناصر الجيدة والتى تتفانى فى العمل وتساعد وتبتكر فى حل الشكاوى وتتفاعل بصورة سريعة مع المواطنين ، وطالب "شعراوي" بضرورة قيام فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل وعرض تلك التقارير على القيادات التنفيذية مع إخطار القائمين على المبادرة بالوزارة لإعداد تقرير بذلك .

وقال "شعراوي" يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذى يعمل بالوزارة فى مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة ، مطالباً كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.