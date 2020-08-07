شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. مستشفيات عزل تسجل "صفر" إصابات بكورونا فى عدد من محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال حالة الفرح مستمرة يومياً والتى تسجلها مستشفيات مختلفة بمحافظات مصر، حيث لاحت أنباء سعيدة بقرب زوال أزمة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة فى معظم محافظات الجمهورية.

حيث أعلن عدد من المحافظات تسجيل "صفر" فى عدد إصابات فيروس كورونا، مع الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء فى ذلك الشأن، لتعلن سيطرتها على تلك الجائحة التى قدم فيها الجيش الأبيض بطولات سيسطرها التاريخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى قدمت نموذجا يتحذى به.

ففى محافظة القليوبية سجلت على مستوى جميع المراكز والمدن "صفر" إصابة بفيروس كورونا واستقر العدد الكلي للإصابات علي مستوي المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس، على 8717 حالة، بينما تم تحويل 16 حالة مصابة بفيروس كورونا من محافظات مجاورة إلى مستشفيات القليوبية بقها والعبور.

كما استقرت أعداد الإصابات على مستوى المراكز، منذ بدء الجائحة وحتى أمس الخميس على الأرقام الآتية: مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2183 وشرق شبرا الخيمة 1033 حالة، وغرب شبرا 1170 حالة إصابة ، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 961 حالة إصابة، وقليوب 674 حالة إصابة ومدينة قها 44 وكفر شكر 413 حالة إصابة.

وفى محافظة الأقصر أعلن الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى العام، أنه تم رسمياً بعد نهاية فترة العزل بالمستشفى العودة لاستقبال المرضي في كل التخصصات، حيث تم انتهاء العزل يوم الثلاثاء الماضى بخروج آخر حالات وتعقيمها وتطهيرها خلال اليومين السابقين.

ووجه الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، فى بيان صحفى، الشكر لكافة رجال الفرق الطبية التى شاركت فى خدمة مصابى كورونا بالعزل، كما وجه الشكر لمحافظ الأقصر ووكيل وزارة الصحة، والعميد رئيس مدينة الأقصر علي دعمهم المستشفي في الفترة السابقة.

وكان قد احتفل الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، يوم الثلاثاء الماضى، بخروج آخر حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الرعاية المركزة رسمياً، وغلق المستشفى بعد نهاية العزل الصحى داخلها خلال الساعات المقبلة لتعقيمها وتطهيرها قبل فتحها ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الأيام المقبلة.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، لـ"الخليج 365"، أنه تم خروج آخر حالتين من مصابى كورونا رسمياً اليوم، حيث أن المستشفى بدأت العزل الصحى فى 4 يونيو الماضى، واليوم يحتفل الفريقا الطبى بالمستشفى بشفاء 410 حالة داخل المستشفى منذ بداية العزل وحتى الآن.

وأضاف الدكتور خلف عمر لـ"الخليج 365"، أن كافة الحالات خرجت من المستشفى بصحة جيدة، كما تم عمل عمليات جراحية مختلفة لعدد من مصابى كورونا داخل المستشفى، منها 10 عمليات ولادة قيصرية، و14 حالة ما بين عظام ووجراحة عامة، والحمد لله الجميع خرج بسلامة وشفاء تام من كورونا، مؤكداً على أنه ستبدأ اليوم عمليات التعقيم والتطهير داخل المستشفى لكى تعود المستشفى عام من جديد بعد نهاية فترة العزل داخلها.

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وفى الشرقية أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن أقسام العزل بالمستشفيات المركزية، وعددها 20 مستشفى، سجلت اليوم الخميس، صفر إصابات كورونا.

وأضاف لـ ”الخليج 365”، أنه قرر استمرار عمل مستشفيات الحميات والصدر بالزقازيق وطوارئ فاقوس، كعزل لاستقبال مصابين الفيروس واحتجاز الحالات التي يستدعي حجزها، وعودة مستشفيات المركزية لمباشرة خدماتها الطبية الأخرى.

وأشار إلى أن الأعداد في انخفاض ملحوظ وتناقص يومي منذ عدة أسابيع، وتابع أنه قام بالمرور على مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وتفقد بعض الأقسام الطبية بالمستشفي، وتم التأكد من توافر الأدوية، وتواجد القوي البشرية بأماكن العمل، وارتداء الواقيات الشخصية، ووجه بعمل توسعات بالعيادات الخارجية، نظراً لوجود أعداد كبيرة من المترددين عليها، وكلف علي الفور مدير عام الطب العلاجي، ومدير التخطيط، ومدير الإدارة الهندسية، بدراسة ذلك بصفة عاجلة، للتخفيف علي المرضي، ومنع التكدس والحد من التجمعات، كما كلف الإدارة الهندسية بعمل صيانة لبعض أجهزة التكييف، وأعمال الصرف بها، كما تفقد أعمال التطوير الجارية لإنشاء المبني الجديد بالمستشفي، ووجه بسرعة الإنتهاء من كافة التشطيبات بالمبني لتجهيزه، ودخوله الخدمة في أسرع وقت لخدمة المرضي في تخصصات طب وجراحة العيون بالمحافظة.

وفى محافظة قنا أعلن كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا أن مستشفى قوص المركزى للعزل سجل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خروج آخر حالة من المستشفى اليوم، موضحا أنه تم تعافى وخروج 207 حالات مصابة بفيروس كورونا من المستشفى منذ تحويله إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وأوضح السكرتير العام أن مستشفى قوص ثانى مستشفى يسجل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد مستشفى فرشوط المركزى، مشيرا إلى أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس مؤكدا على المواطنين بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل للتأكد من توفير الادوية المستلزمات الطبية والتزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية.

كما أعلنت مستشفى قفط التعليمي للعزل بقنا، عن خروج 4 حالات جدد من مرضى فيروس كورونا بعد تعافيهم وتلقى العلاج اللازم.

وأوضحت المستشفى، أن عدد حالات التعافي وصل إلى 82 حالة منذ تحويل المستشفى إلى مكان لعزل حالات كورونا، لافتة إلى خروج حالتين لسيدتين وآخرين لرجال.

وقدمت إدارة مستشفى قفط التعليمى للمتعافين هدايا تذكارية بمناسبة الخروج والشفاء من فيروس كورونا.