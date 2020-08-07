يبدأ 15 أغسطس.. حظر دخول الأجانب بدون تحليل PCR

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الطيران المدني أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر بدون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر، إلى الأراضي المصرية يسرى فقط على الأجانب غير حاملي الجنسية المصرية .

وأوضحت الوزارة - في بيان فجر اليوم الجمعة - أن هذا القرار يطبق اعتبارا من ١٥ أغسطس الجاري .

ويستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسي مطروح وكذلك الركاب الترانزيت الي تلك المطارات .

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